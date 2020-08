Harry Maguire após detenção na Grécia: «Temi pela minha vida»

Harry Maguire, capitão do Manchester United que foi detido na ilha grega de Mykonos depois de se envolver numa confusão à porta de um bar, deu uma entrevista à BBC explicando que sucedeu e deixou uma garantia: "Não desejo isto a ninguém".





"Não devo desculpas, não fiz nada de mal", admitiu o defesa. "Nunca tinha estado no interior de uma prisão e não desejo isto a ninguém. Obviamente que deixei o clube, um dos maiores do mundo, numa situação difícil, lamento que os adeptos tenham de passar por isto, mas não fiz nada de mal. Vi-me envolvido numa situação que podia ter acontecido a qualquer pessoa."O defesa contou que a irmã foi abordada e agredida por um grupo de estranhos e, emocionado, afiançou que se limitou a defendê-la. Daisy desmaiou e Maguire, o irmão e o amigo tentaram levá-la para o hospital, mas o taxista deixou-os à porta de uma esquadra, onde acabaram por ser detidos. "Eles pontapearam-me nas pernas, entrei em pânico. Tive medo, entrei em pânico. Temi pela minha vida."a 21 meses e 10 dias de prisão com pena suspensa de três anos, por agressão e tentativa de suborno. O