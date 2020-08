Harry Maguire condenado a 21 meses de prisão com pena suspensa

O defesa central inglês Harry Maguire foi esta terça-feira condenado a 21 meses e dez dias de prisão (com pena suspensa), na sequência dos incidentes ocorridos na última sexta-feira em Mykonos. O jogador do Manchester United foi considerado culpado pelo tribunal de Siros por "agressão agravada, resistência à detenção e repetidas tentativas de suborno". Por outro lado, o seu irmão Joe e o amigo Christopher Sharman foram condenados a 13 meses de prisão com pena suspensa.





Após ter conhecido a sentença, Harry Maguire reagiu em comunicado dizendo que irá recorrer. "No seguimento da sessão de hoje, dei instruções à minha equipa jurídica para, com efeitos imediatos, informar os tribunais de que vamos recorrer. Permaneço forte e confiante quanto à nossa inocência neste assunto. Quanto muito, eu, a minha família e amigos somos vítimas", afirmou.