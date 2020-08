Harry Maguire insultou e agrediu polícia: as razões para jogador ter sido detido na Grécia

Harry Maguire foi detido em Mykonos, Grécia, depois de se ver envolvido numa confusão à porta de um bar e está acusado de agressão agravada a elementos da polícia.





De acordo com o comunicado divulgado pelas autoridades gregas, "houve insultos verbais aos polícias", que se deslocaram ao local para resolver um episódio de confrontos entre três turistas, grupo onde estaria incluído o defesa e capitão do Manchester United."Estavam lá vários polícias e de um momento para o outro, um dos três indivíduos deu um murro num dos elementos da polícia. Num esforço para o deter, os outros indivíduos ficaram violentos, tendo atirado ao chão dois polícias que agrediram com murros e pontapés. Os três indivíduos estão sob custódia e vão comparecer perante a justiça ainda hoje na ilha de Syros, estando acusados de agressão agravada."Entretanto o Manchester United já comentou o assunto, confirmando a detenção de Harry Maguire "Já estabelecemos contacto com o jogador, que está a cooperar com as autoridades gregas. A partir de agora não vamos fazer mais comentários", refere o clube.