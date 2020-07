Harvey Elliot assina contrato profissional com o Liverpool

O Liverpool anunciou, esta segunda-feira, no seu site oficial, que Harvey Elliott assinou o primeiro contrato profissional com o clube. O jovem avançado de apenas 17 anos, que já participou em oito encontros pela equipa principal dos reds, não escondeu o entusiasmo.





"É um sonho tornado realidade para mim e para a minha família. Estou entusiasmado para ver o que o futuro me reserva e empolgado para dar tudo ao clube e aos fãs", disse aos meios de comunicação do emblema de Anfield.Chegado ao Liverpool esta temporada, Elliot conta também com uma passagem pelo Fulham.