Hassan revela os segredos de Nuno Espírito Santo

Nuno Espírito Santo tem feito uma carreira de destaque no comando técnico do Wolves e a BBC foi ouvir ex-jogadores seus que abordaram o segredo para tal sucesso. Ahmed Hassan, que integrava o plantel do Rio Ave comandado por NES, em 2012/13, destacou os métodos do técnico luso. "Não existem muitos casos de sucesso de ex-guarda-redes que se tornaram treinadores, mas ele é a prova de que essa é uma ideia errada. É um dos melhores treinadores do Mundo e é muito ambicioso. Sabia os momentos em que devia ser calmo ou zangado", disse, antes de revelar como descomprimia o plantel: "Fazíamos slide e paintball. Era um pouco arriscado, mas também divertido e ajudava a unir o grupo. Quer todos unidos!"

Já João Carlos Teixeira, que passou pelo Liverpool e agora alinha no V. Guimarães, também deixou o seu testemunho sobre o treinador, de 46 anos. "Os guarda-redes veem o jogo de uma perspetiva diferente. Ele estava atrás da equipa e conseguia ver todo o jogo, o modo como todos os outros jogadores se posicionavam. Isso ajuda muito", destacou.

Recorde-se que o médio, de 27 anos, chegou a rumar ao FC Porto a pedido de NES e o jogador lembrou como o técnico mantém um plantel coeso. "Num plantel curto é mais fácil para o treinador gerir os jogadores e os egos. Em Inglaterra há muitos jogos e, com um plantel pequeno, todos sabem que vão ter oportunidades. Isso mantém todos motivados, porque ninguém consegue fazer 40 ou 50 jogos seguidos", concluiu.