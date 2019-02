Hazard pode ficar retido no Chelsea e sonho do Real Madrid esfumar-se

Bóia de salvação do Chelsea para a próxima época está aqui: são quase dois plantéis emprestados



Eden Hazard está mais longe do Real Madrid, segundo escreve este sábado o diário 'Marca', devido ao castigo aplicado pela FIFA ao Chelsea , que pode obrigar à retenção do belga em Londres.Os blues foram punidos com a proibição de contratarem jogadores nas duas próximas janelas de mercado devido a irregularidades na inscrição de atletas menores. Os responsáveis londrinos ainda vão tentar suspender a penalização com uma providência cautelar que permita o abastecimento do plantel no próximo verão, mas a verdade é que as saídas de jogadores devem ficar muito limitadas a partir de agora.Ora, é conhecido o desejo de Hazard de jogar no Real Madrid e também Florentino Pérez quer contar com o jogador nos seus quadros o mais rapidamente possível. A ideia era avançar no próximo mercado, mas esta penalização ao Chelsea pode mudar o cenário. Resta saber se os blues conseguirão manter, com rendimento, um jogador que sonha com o Bernabéu e que tem contrato até 2020 com os blues.