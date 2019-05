Hazard: «Tomei uma decisão e o clube já a conhece...»

Há muito que Eden Hazard tem sido apontado como estando de saída do Chelsea e este domingo, na sequência do último encontro da Premier League 2018/19, o belga voltou a 'animar' o rumor, ao revelar à imprensa que já tomou uma decisão quanto ao seu futuro. É certo que a sua resposta não é esclarecedora, mas em Inglaterra a opinião é unânime: Hazard está mesmo de saída dos blues."Tomei uma decisão, disse-a ao clube há umas semanas, mas eu não controlo tudo", declarou o belga, que na mesma declaração admitiu que gostaria de ter a sua situação definida há mais tempo. "Queria, mas não foi isso que aconteceu. Ainda estou à espera, vocês [jornalistas] ainda estão à espera e os adeptos também... Mesmo assim, quando estou no campo, foco-me apenas no jogo. Não penso nessas coisas. Só quero ganhar", garantiu o jogador de 28 anos.Com este rumor cada vez mais forte, resta apenas saber qual o destino para o número 10 dos blues, sendo que o Real Madrid parece ser mesmo o mais forte candidato.Questionado pela situação, Maurizio Sarri admitiu que quer a continuidade do criativo, mas no ar deixou a ideia de que é já uma causa perdida. "Espero que ele fique... Está cá há sete temporadas, a dar sempre o máximo a cada jogo e agora é hora de respeitar a sua decisão", frisou.