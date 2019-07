Hélder Costa deixa Wolverhampton e ruma ao Leeds United

O avançado português Hélder Costa, formado no Benfica, vai jogar na próxima época no Leeds United, por empréstimo do Wolverhampton, num contrato que será permanente, após o final da cedência."O acordo de um ano de empréstimo será definitivo no próximo verão, por uma verba não revelada. O jogador de 25 anos aceitou um contrato de quatro anos, que vigorará até ao verão de 2024", refere o Leeds no seu site oficial.Hélder Costa fez toda a formação no Benfica, clube pelo qual chegou a jogar na equipa B, fazendo ainda em 2013/14 um jogo no conjunto principal, na Taça da Liga.Na temporada seguinte, o jogador foi emprestado ao Deportivo da Corunha, antes de ser novamente cedido, em 2015/16, ao Mónaco, do qual saiu para o Wolverhampton, clube que acabaria em 2017 por negociar a título definitivo Hélder Costa com o Benfica.Na última época, já com os 'wolves' na principal Liga Inglesa, o avançado foi utilizado pelo treinador Nuno Espírito Santo em 29 jogos e marcou dois golos, com maior utilização na primeira fase da temporada.A mudança para Leeds implica o regresso de Hélder Costa, que foi uma vez internacional português em um ocasião, ao 'Championship', o segundo escalão inglês.A equipa ficou na última época à 'porta' da 'Premier League', ao ser terceira na fase regular, atrás dos promovidos Norwich e Sheffield United, e disputou um playoff com as equipas até ao sexto lugar, perdendo nas meias-finais com o Derby County.O playoff de promoção acabou por colocar ainda no principal campeonato o Aston Villa.