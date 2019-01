Higuaín responde a ministro italiano: «Em vez de trabalharem esmeram-se a falar mal do resto»

Gonzalo Higuaín foipelo ministro do interior de Itália, Matteo Salvini, adepto do Milan. O governante não gostou de ver o jogador trocar o clube de Milão pelo Chelsea e teceu duras críticas ao argentino, que não ficaram sem resposta."Quando falarem mal de ti, sente-te orgulhoso porque isso quer dizer que a tua vida é mais importante do que a deles", escreveu o jogador no Instagram, sem no entanto fazer referência a Salvini. "Quando não te metes com ninguém, concentras-te nas tuas coisas e vais alcançando determinados objetivos, parece que isso aborrece certa gente. E nessa ânsia de conseguir ser o que és ou ter o que tens, em vez de trabalharem e de se esforçarem, esmeram-se em falar mal do resto. Boas noites para todos."