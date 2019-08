Histórico Bolton pode desaparecer... amanhã

O histórico Bolton Wanderers , clube fundador da liga inglesa e com 73 temporadas disputadas na Premier League, está perto de desaparecer. O prazo para a salvação do clube termina esta terça-feira pelas 17 horas e não parece haver fumo branco relativamente ao tema. Podemos estar a assistir ao ‘adeus’ definitivo do clube ao futebol britânico.

Fundado em 1874, o Bolton fez parte do lote de equipas que em 1888 fundaram a principal liga inglesa e esteve em ação por 73 ocasiões no primeiro escalão, a última delas entre as temporadas 2001 e 2012. Atualmente milita na League One (3.º escalão), onde arrancou para a época com menos 12 pontos, assim como o Bury, e se não encontrar comprador até esta terça-feira, será expulso da competição e, muito provavelmente, poderá rumar à extinção.

O administrador dos Trotters, Paul Appleton, assume mesmo que se nada mudar, no dia 28 de agosto, quarta-feira, encetará o processo de encerramento: "Isto vai levar à liquidação e expulsão do clube da EFL e a inevitável perda de 150 postos de trabalho. Vai devastar uma comunidade para a qual o clube é um sinal de esperança."

Resta saber se até às 17 horas desta terça-feira alguém ‘se chega à frente’ e assume o controlo do clube. Caso contrário, assistiremos a um momento triste do futebol inglês.