Holandeses dão Van de Beek certo no Manchester United

Negócio fechado. Donny van de Beek está a caminho do Manchester United, numa transferência que deverá custar pelo menos 45 milhões de euros aos cofres dos red devils. De acordo com o 'Telegraaf', o acordo com o jogador e o Ajax é total, devendo o médio de 23 anos assinar um vínculo válido para as próximas cinco temporadas.





De notar que aos 45 milhões de euros iniciais poderá ser acrescentada uma verba adicional mediante o cumprimento de certos objetivos.