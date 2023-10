Homenagem a Sir Bobby: centenas de adeptos rumaram a Old Trafford

Centenas de pessoas rumaram ontem a Old Trafford para prestar a sua homenagem a Sir Bobby Charlton, lenda do clube que faleceu no sábado aos 86 anos. Os adeptos do Man. United e de outros clubes colocaram flores junto à estátua da trindade, onde figuram Bobby Charlton, Dennis Law e George Best. Ao serviço dos red devils, o antigo médio apontou 249 golos em 758 jogos oficiais - é o segundo melhor marcador de sempre do United, apenas atrás de Wayne Rooney, que chegou aos 253.

Citizens repudiam insultos

O Man. City emitiu um comunicado a repudiar os cânticos insultuosos que alguns adeptos do clube entoaram sobre Bobby Charlton, durante o jogo de sábado frente ao Brighton. “A nossa equipa de segurança está a estudar as imagens de CCTV das áreas de acesso ao estádio. Estamos gratos a todos os que já se manifestaram para denunciar este caso. Continuamos a apelar a qualquer informação que nos possa ajudar a identificar os indivíduos”, escreveu o clube.