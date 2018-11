Houve quem tenha adorado a provocação de Mourinho em Turim: «Adoro esta faceta dele»

A reação de José Mourinho no final do Juventus-Manchester United ( 1-2 ), em que o técnico português colocou a mão junto à orelha em resposta às provocações dos adeptos italianos durante o encontro, mereceu o aplauso de Gary Neville, que explicou o porquê da sua opinião."Alguns podem não gostar mas eu adoro esta faceta dele. Acho que devem existir reações apaixonados no final de um jogo. Até da reação dele no final do encontro com o Newcastle - que a FA decidiu investigar - eu gostei. Para mim, as melhores qualidades de Mourinho passam pelo facto de ele ficar impossível quando perde e... impossível quando ganha. É sempre algo fascinante de assistir", disse a antiga glória dos red devils à 'Sky Sports'.