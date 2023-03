Ian Wright falta ao programa até agora apresentado por Lineker por "solidaridade"

Há nova baixa no programa 'Match of The Day'. Depois da BBC anunciar o afastamento de Gary Lineker da apresentação do registo desportivo, foi a vez de Ian Wright, também ele um ex-avançado internacional inglês, mostrar-se ao lado do amigo e até agora apresentador."Toda a gente sabe o que significa o 'Match of The Day' para mim, mas disse à BBC que não irei fazê-lo amanhã. Solidariedade", escreveu o mítico avançado do Arsenal através da conta pessoal de Twitter.Recorde-se que os préstimos de Lineker foi prescindidos de forma temporária depois do antigo internacional inglês, e desde há vários anos apresentador, ter comparado a nova política de imigração inglesa à de Adolf Hitler, na Alemanha dos anos 30.