Ian Wright não tem dúvidas: «Ronaldo é exatamente o jogador que o Arsenal precisa»

Ian Wright está rendido a Cristiano Ronaldo. O segundo melhor marcador da história do Arsenal (288 golos), apenas atrás do líder Thierry Henry, gostava de ver o craque português nos londrinos num momento em que a equipa de Mike Arteta procura um homem-golo depois da saída de Aubameyang e do 'anunciado' adeus de Lacazette.O hat-trick ao Norwich foi mais um pretexto para 'pedir' CR7 para os gunners. "Ele conseguiu 13 pontos sozinho ao Manchester United por causa de golos que marcou e originaram vitórias. É exatamente o que o Arsenal precisa porque se não estava a jogar no Manchester United poderia fazê-lo noutro sítio onde jogaria. É para isso que pagas e é isto que ele garante. É fantástico", elogiou Wright à 'Premier League Productions'.O célebre adepto do Arsenal e também apresentador de televisão Piers Morgan é partidário da mesma posição. "O Arsenal deve contratar o Ronaldo no próximo verão. Estou a falar a sério. Isso resolveria o nosso problema com o avançado e ajudaria-me a passar à frente o Aubameyang", vincou no Twitter.