Iker Casillas elogia Mourinho: «ReMOUntada do Tottenham»

ReMOUntada del Tottenham... Primeros minutos de nervios y despistes pero luego buen juego. Han ido con todo. Buenas decisiones para replantear el partido. #nochedechampions — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 26, 2019

Iker Casillas chegou a ter alguns diferendos com José Mourinho no Real Madrid, mas o agora guarda-redes do FC Porto viu o jogo do, para a Liga dos Campeões, e não se coibiu de elogiar o técnico português."ReMOUntada do Tottenham", escreveu o espanhol no Twitter. "Primeiros minutos de nervos e de falhas, mas depois foi um bom jogo. Foram com tudo. Boas decisões para relançar o jogo."Recorde-se que o Tottenham esteve a perder por 2-0 com a equipa grega, treinada por Pedro Martins, mas acabou por dar a volta ao encontro, vencendo por 4-2.