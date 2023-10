Imagens chocantes: Fulham-Sheffield interrompido por lesão arrepiante

Antes de descrevermos este vídeo, alertamos para o facto de as imagens que se seguem poderem ser demasiado sensíveis para alguns dos nossos leitores. Chris Basham, jogador do Sheffield United, sofreu uma lesão arrepiante na partida frente ao Fulham de Marco Silva. O jogador inglês ficou com o pé preso no relvado após tentativa de cruzamento.