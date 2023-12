Imagens impressionantes após queda: ex-jogador do Liverpool mostra como é viver com doença degenerativa

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Darby Rimmer MND Foundation (@darbyrimmermnd)

Stephen Darby, antigo futebolista do Liverpool que foi forçado a abandonar a carreira em 2018, aos 29 anos, depois de descobrir que tinha uma doença neurológica degenerativa, mostrou nas redes sociais fotos impressionantes das feridas com que ficou no rosto e na cabeça depois de uma queda.O antigo defesa, agora com 35 anos, deixou as imagens na página do Instagram - a Darby Rimmer MND Foundation - que criou com o intuito de angariar fundos para financiar as pesquisas e a investigação em torno de uma doença altamente incapacitante e que afeta o sistema nervoso, causando distúrbios ao nível dos movimentos, respiração, fala e até deglutição.Darby explicou num post que a doença - que não tem cura - o deixa suscetível a quedas e que este ano já foi duas vezes às urgências. "À medida que o corpo, os braços e as pernas vão ficando cada vez mais fracos, ficamos mais sujeitos a cair ou a tropeçar. E não conseguimos usar os braços para amparar a queda. As quedas não são fáceis e afetam a família psicológica e emocionalmente, pois são eles quem tem de nos levantar do chão e cuidar de nós."O antigo futebolista, que soube do diagnóstico apenas três meses depois de casar, conta que, com a ajuda da família aprendeu a adaptar-se e a superar os obstáculos. "Tenho de me levantar e continuar", explicou.No início deste ano o ex-defesa assinalou os cinco anos de diagnóstico, considerando-se um "sortudo" porque "80 a 90 por cento das pessoas diagnosticadas com esta doença morre em cinco anos"."As tarefas diárias tornam-se cada vez mais difíceis e requerem mais esforço. Mas sinto que o esforço é um privilégio porque, quando mais difíceis forem as coisas, significa que ainda sou capaz de as fazer."A mulher de Darby, capitã da equipa feminina do Manchester City, partilhou o post do marido. "A mulher mais orgulhosa de sempre! Estamos a ganhar esta luta. Amo-te", escreveu Stephanie Houghton, de 35 anos.