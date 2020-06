Imprensa inglesa elogia Bruno Fernandes e já faz contas à parceria do português com Pogba

A pausa causada pela pandemia não afetou o rendimento de Bruno Fernandes, que esta noite jogou e fez jogar. O médio português marcou o golo, de penálti, que deu o empate ao Manchester United na deslocação ao recinto do Tottenham de José Mourinho. A imprensa elogiou o português e já faz contas à dupla Bruno Fernandes/Paul Pogba.





Um festejou com dedicatória e outro quase 'explodiu' à beira do fim: como Bruno Fernandes e Mourinho viveram jogo inédito



Um festejou com dedicatória e outro quase 'explodiu' à beira do fim: como Bruno Fernandes e Mourinho viveram jogo inédito

"Bruno Fernandes continuou a partir do sítio onde estava antes da paragem por causa do coronavírus.""O Bruno Fernandes tem sido uma revelação desde que chegou a Old Trafford em janeiro, mas a verdadeira alegria será quando ele puder formar uma parceria com o Pogba.""O Bruno Fernandes dominou o jogo e marcou de penálti, mas foi o brilhantismo do Pogba, que saiu do banco, quem o ganhou.""O Paul Pogba e o Bruno Fernandes juntos mostraram quanta classe tem faltado ao meio-campo do Manchester United.""Foi o jogador mais inventivo. Criou duas das melhores oportunidades do United para Marcus Rashford e Anthony Martial. Equilibrou."