Imprensa inglesa recorda que Mourinho é "um grande fã" de Bruno Fernandes

José Mourinho foi oficializado como novo treinador do Tottenham e a imprensa inglesa começa já a especular que jogadores o treinador português pode contratar para reforçar os spurs. O 'Mirror' recorda que o técnico é "um enorme fã" de Bruno Fernandes, médio do Sporting que esteve na mira do clube de Londres durante o último verão."Fiquei surpreendido com a época que o Bruno Fernandes fez", disse Mourinho, em declarações à Eleven Sports este verão. "É fácil ver que tem qualidade, é um jogador muito bom, marcou um elevado número de golos, algo pouco comum para um médio. É preciso ter instinto e qualidades para marcar e ele tem.""Chuta bem a bola, cabeceia bem, consegue manter a calma no 1x1 com o guarda-redes. Procura espaços na área, está tudo lá", elogiou o técnico. Será o capitão do Sporting um dos alvos de Mourinho já em janeiro?