Imprensa inglesa revela como Foden e Greenwood levaram mulheres para o hotel da seleção

A indisciplina de Phil Foden e Mason Greenwood no estágio da seleção inglesa continua a dar que falar. Os dois jovens levaram duas mulheres para o hotel onde a equipa estava instalada, na Islândia, violaram os protocolos anti-covid e acabaram por ser expulsos da concentração. O jornal 'The Sun' explica, citando uma fonte, como o médio do Manchester City e o avançado do Manchester United contornaram a segurança.





"Estavam muito interessados em conhecer as mulheres e recorreram à ajuda de um empregado, que recebeu uma gorjeta muito generosa. Não há dúvidas que sabiam que o estavam a fazer não era correto. Eles tinham sido informados de todas as regras", contou o informador. "Havia menos segurança do que é normal nas viagens da equipa porque não é permitida a entrada de adeptos nos estádios e eles aproveitaram-se disso."O selecionador Gareth Southgate ficou muito irritado com o sucedido. "Não o mostrou em público, mas o treinador ficou furioso com eles. Podem esperar ficar ficar de fora nas próximas convocatórias", assegurou a mesma fonte.Recorde-se que tanto Foden como Greenwood acabaram por pedir desculpas pelo sucedido.