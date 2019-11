Imprensa inglesa revela jantar de Mourinho com dirigente do Arsenal

O jornal britânico 'The Times' noticia que José Mourinho e o diretor do futebol do Arsenal, Raul Sanllehi, jantaram juntos esta semana, adensando o rumor de que clube estará a pensar dispensar os serviços do treinador Unai Emery e que o português é o eleito para o substituir.Os resultados dos gunners não têm sido os melhores e em Londres diz-se que o treinador espanhol não tem uma relação difícil com alguns dos principais jogadores do plantel.Emery terá apenas mais um ou dois jogos à frente do Arsenal, uma vez que o clube estará a planear despedi-lo ainda este mês, durante a paragem dos campeonatos para os compromissos das seleções.O Arsenal já foi eliminado da Taça da Liga inglesa, empatou ontem com o Wolverhampton e está na 5.ª posição na Premier League, a 14 pontos do líder Liverpool.Mourinho está desempregado desde que foi despedido do Manchester United, em dezembro do ano passado. Desde então já foi apontado a vários clubes, mas o técnico disse sempre estar à espera de um projeto ganhador.