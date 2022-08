Incidentes no final do jogo valem multa a Tuchel e Conte

Thomas Tuchel e Antonio Conte foram multados pela Federação Inglesa na sequência do incidente a envolver ambos no final do recente duelo entre Chelsea e Tottenham. A multa mais pesada foi aplicada ao técnico dos blues (41,2 mil euros), ao passo que o seu homólogo teve uma pena ligeiramente mais branda, de 17,6 mil euros. Além da coima, Tuchel foi ainda punido com sanção de um jogo, mas a pena está por agora suspensa.