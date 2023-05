Incrível: Sheffield Wednesday na final do playoff da League One depois de perder por 4-0 na 1.ª mão

Será certamente uma das mais recuperações da história. O Sheffield Wednesday assegurou esta quinta-feira o apuramento para a final do playoff de subida ao Championship, isto depois de ter perdido na primeira mão das 'meias' diante do Peterborough por 4-0. Esta noite, de forma dramática, conseguiu anular esse 4-0, devolveu na mesma moeda para forçar o prolongamento e, depois de um golo para cada lado no tempo extra (5-1), decidiu tudo a seu favor nos penáltis.Foi uma noite de absoluto êxtase em Hillsborough. Quando saíram na semana passada derrotados por 4-0 do reduto do Peterborough, provavelmente poucos acreditariam nisto, mas os golos de Michael Smith (pen. 9') e Lee Gregory (25') ainda na primeira parte deram alguma esperança. Na segunda metade, Reece James reduziu para um golo de diferença aos 71', antes de vir o momento mais louco da noite. Aos 90'+8, num jogo que tinha 6 minutos de compensação, Liam Palmer levou o estádio à loucura, ao marcar o 4-0 que forçou o prolongamento.No tempo extra, com tudo de volta ao ponto inicial, o Peterborough conseguiu marcar um golo e silenciou Hillsborough - curiosamente num momento de infelicidade de Lee Gregory, aos 105' -, mas a 8' do final do período de prolongamento o Sheffield Wednesday voltaria a marcar, por Callum Paterson. O jogo e a decisão iam para os penáltis e aí, a equipa da casa não deu hipóteses.Marcou as suas cinco cobranças, o Peterborough falhou uma e o apuramento para a final de Wembley estava garantido. Agora falta a segunda parte da história: vencer essa decisão, que se disputará a 29 de maio, diante do vencedor do Barnsley-Bolton, que por agora está em 1-1.