Inédito: Raúl Jiménez falhou um penálti

Raúl Jiménez mostrou esta terça-feira, provavelmente num dos jogos mais importantes da temporada do Wolverhampton, que até os maiores especialistas nos penáltis falham. Diante do Sevilha, em duelo dos quartos-de-final da Liga Europa, o avançado mexicano desperdiçou pela primeira vez na carreira uma cobrança dos onze metros num duelo de clubes, terminando uma série de 21 batidas consecutivas sempre a faturar.





#OJOALDATO - @Raul_Jimenez9 ha fallado hoy el PRIMER PENALTI de TODA su carrera profesional en un partido oficial de clubes, tras haber convertido 21 de manera consecutiva (con la selección mexicana si ha fallado 2 de 10 para un total de 29 de 32 en su carrera, incluyendo tandas) pic.twitter.com/th4SqAeWoC — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) August 11, 2020

Uma série incrível travada pelo marroquino Yassine Bounou, que com uma bela defesa colocou ponto final numa sequência que conta também com cinco cobranças ao serviço do Benfica. Para lá destas, Jiménez tinha apontado oito pelo Wolves e as restantes pelo América. Já pela seleção, refira-se, o dianteiro marcou oito em dez (incluíndo desempates).