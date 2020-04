Inglaterra e Escócia podem voltar a transmitir jogos de futebol em direto às 15 horas

A UEFA suspendeu para o resto da temporada a proibição da transmissão em direto dos jogos do futebol inglês e escocês com início às 15 horas, sinal de que a competição pode voltar nestes países apesar da pandemia da Covid-19.

"A UEFA levantou a proteção de 'horas bloqueadas' referentes a Inglaterra e Escócia para o resto da época 2019/20, após os pedidos feitos pelas federações nacionais na sequência de medidas tomadas em relação à pandemia da covid-19", diz o organismo que rege o futebol europeu.

Esta proibição existe há muitos anos, como medida para não dissuadir os espetadores a assistir aos encontros 'vespertinos', uma tradição nos estádios ingleses.

Esta medida da UEFA parece indicar que, caso a 'Premier League' e Liga escocesa regressem, as partidas de futebol vão decorrer à porta fechada.

A UEFA exige que todos os campeonatos sejam completados até ao fim de julho, sendo que as federações devem apresentar até 3 de agosto a lista dos clubes que vão participar nas competições europeias.

O organismo advertiu os países que, caso não completem as jornadas em falta, podem não ser elegíveis para as competições europeias da próxima época.

Nesta situação está a Bélgica, que anunciou ir propor o fim do campeonato com a classificação atual, que dará o título ao Club Brugge, que tem 12 pontos de avanço à 30.ª jornada, situação que já mereceu a forte reprovação da UEFA.

