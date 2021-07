Ingleses dão Harry Kane no Man. City por 187 milhões de euros

Bomba! Harry Kane está a caminho do Manchester City por 187 milhões de euros!





A notícia é publicada na edição desta sexta-feira do 'The Sun', adiantando ainda o jornal britânico que o avançado do Tottenham e da seleção de Inglaterra vai auferir um salário semanal de 467 mil euros, o que dá 1,8M€ por mês.Daniel Levy, presidente do clube de Nuno Espírito Santo, já terá dado luz verde à operação.