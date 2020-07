Ingleses dizem que Bruno Fernandes ajudou Man. United a recuperar a exigência de Alex Ferguson

"Velocidade, força, penetração e imprevisibilidade". Estes são os quatro factores que Alex Ferguson pedia ao ataque do Manchester United, enquanto liderou a equipa, ao longo de 26 anos. A revelação foi feita por Rene Meulensteen, antigo adjunto do técnico escocês, numa entrevista no ano passado, onde dizia que o clube tinha perdido esta capacidade, aquando da saída de Ferguson.





"Ferguson dizia sempre: ‘quando vejo o United atacar, quero ver a equipa atacar com quatro coisas: velocidade, força, penetração e imprevisibilidade’. Quando ele saiu, após 26 anos, essa identidade saiu com ele. Agora, vemos essas coisas voltarem por causa do Solskjaer", afirmou.De acordo com o Mirror, esta identidade está agora a notar-se mais no Manchester United por causa da influência de Bruno Fernandes."A criatividade do médio trouxe a penetração e a imprevisibilidade de volta e encorajou a que a velocidade e a força dos atacantes da equipa fosse utilizada para gerar efeitos ao máximo", escreve o jornal britânico.Desde que Bruno Fernandes chegou ao Man. United, a equipa ainda não perdeu. Os red devils somam 16 jogos imbatíveis e, após o regresso da competição, em cinco jogos, já marcaram 14 golos.