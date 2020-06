Ingleses dizem que Bruno Fernandes já é um líder no Man. United e que até Pogba o aceita

"Não há uma segunda oportunidade para causar uma boa primeira impressão". Esta frase encaixa que nem uma luva na chegada de Bruno Fernandes ao Manchester United. O médio português, que se transferiu do Sporting para os red devils em Janeiro, conquistou rapidamente um lugar no coração dos fanáticos, e exigentes, adeptos de Old Trafford. Mas Bruno Fernandes aparenta estar também a convencer os colegas de equipa.





De acordo com o ‘The Sun’, o médio português já é visto no balneário do United como "um líder". O jornal inglês explica que Bruno Fernandes, de 25 anos, até já tem "estatuto para exigir mais aos companheiros nos treinos".O português tem estado muito próximo de Paul Pogba nos treinos que, escreve a imprensa britânica, está a aceitar bem a forma de trabalhar de Bruno Fernandes. A expectativa entre os adeptos dos red devils é que os dois possam formar uma dupla de sucesso no meio-campo do Manchester United.