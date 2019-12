Ingleses dizem que Everton quer Vítor Pereira para suceder a Marco Silva

Depois do despedimento de Marco Silva do comando técnico do Everton, vários foram os treinadores que já foram apontados como seus possíveis sucessores. Vítor Pereira entra nessa lista... e vai na frente.





De acordo com a Sky Sports, o treinador português do Shanghai SIPG é o principal candidato a suceder a Marco Silva, técnico que abandonou esta quinta-feira o comando dos toffees, colocando-o mesmo à frente de David Moyes, que vem sido apontado como o sucessor do cargo.