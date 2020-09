Ingleses dizem que Messi já tem acordo com o City: salário astronómico à espera do argentino

O 'Daily Record' revela esta terça-feira que Leo Messi já terá chegado a acordo com o City Football Group para a assinatura de um contrato válido por cinco anos, que o colocará como o desportista mais bem pago da história do desporto. Ao todo, segundo o referido jornal, o argentino irá receber qualquer coisa como 700 milhões de euros ao longo dessas cinco temporadas, a uma razão de 140 milhões por cada uma delas.





De acordo com o 'Daily Record', o plano do City Football Group passa por colocar Messi no Manchester City nas próximas três temporadas, para nas duas seguintes o fazer mudar-se para o New York City FC, um clube do mesmo 'universo' - detido pelo milionário grupo de investidores de Abu Dhabi. Um cenário que, refira-se, já havia sido antecipado pelo jornalista argentino Martin Liberman Ainda segundo o 'Daily Record', que cita uma fonte próxima das negociações, o City Football Group terá proposto a Messi a entrada no capital do grupo, através da compra de ações, mas o facto de haver dificuldades na avaliação do valor das mesas acabou por fazer cair essa possibilidade. Por outro lado, o argentino de 33 anos estará mais inclinado a receber o seu salário em dinheiro e não em ações.Refira-se que Jorge Messi, o pai e agente do jogador argentino, irá na quarta-feira reunir-se com os responsáveis do Barcelona, numa reunião na qual procurará desbloquear toda esta novela em torno do futuro do craque culé.