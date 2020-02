Ingleses e a estreia de Bruno Fernandes: «Se não sabia que se juntou a uma equipa medíocre, sabe-o agora»

A estreia de Bruno Fernandes pelo Manchester United, diante do Wolverhampton, não redundou na vitória que os adeptos dos red devils tanto queriam. A imprensa inglesa escreve que o jogador português mostrou bons pormenores, mas que sozinho dificilmente conseguirá resolver os problemas do clube, que tarda em entrar no trilho do sucesso.





"Bruno Fernandes mostra bons pormenores, mas não pode resolver os problemas do Manchester United sozinho." (...) "A estreia aconteceu em mais um jogo em que o Manchester United falhou na missão de encontrar um caminho diante de um adversário bem organizado. Mas pelo menos o Bruno Fernandes mostrou laivos daquilo que poderá fazer para ajudar a equipa no futuro.""Bruno Fernandes não conseguiu inspirar o Manchester United para conseguir uma vitória na sua estreia. (...) O ex-jogador do Sporting estava ansioso por ter bola, tomou a iniciativa e não teve medo de rematar.""Bruno Fernandes juntou-se a uma instituição magnífica e a uma equipa medíocre. Se ele não sabia disso antes deste jogo, sabe-o agora.""Houve bons momentos de Bruno Fernandes. Em alguns deles parecia que o português vai fazer de facto a diferença que Solskjaer tanto sonha. Mas isto é tudo o que se pode dizer sobre uma nova desilusão." (...) "O facto de Bruno Fernandes ter entrado diretamente na equipa é um sinal dos novos tempos. Antigamente, quando as contratações do United não integram 'salvadores', teria no mínimo ido para o banco.""Bruno Fernandes não conseguiu inspirar o Manchester United a conseguir uma vitória frente aos wolves (...) Jogou mais à frente do que seria de esperar e alguns dos seus remates acabaram por ser curtos.""Estreia de Fernandes termina em frustração" (...) "Fernandes foi colocado a 10 no esquema de Solskjaer em 4x2x3x1 e, assim que a equipa assentou, ficou a impressão que se trata de um jogador inteligente, com toques hábeis e explosivo.""Testou Rui Patrício algumas vezes em cada parte. Esteve razoavelmente bem a jogar a 10 e depois no meio-campo, mas mostrou algum cansaço."