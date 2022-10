Ingleses garantem que há contactos do Wolves com Nuno Espírito Santo para o regresso ao clube

Passaram 12 dias desde que Bruno Lage deixou oficialmente o Wolverhampton e ainda não foi encontrado o substituto do português no emblema da Premier League. O 'The Athletic' avança esta sexta-feira que o sucessor pode também ele falar a língua de Camões e ser um nome bem conhecido: Nuno Espírito Santo.O atual técnico dos sauditas do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, estará já em contactos, através dos representantes, para voltar ao banco da equipa que deixou há 17 meses, para abraçar uma curta experiência ao serviço do Tottenham.De acordo com a mesma fonte, Nuno gostaria de voltar aos lobos e a uma equipa onde foi bem sucedido, entre 2017 e 2021, ascendendo à Premier League e passando a disputar a Liga Europa.Depois da opção por Julen Lopetegui ter caído por terra, o regresso do treinador português, que conta quatro vitórias em sete jogos esta temporada na Arábia Saudita, parece ser o cenário mais provável, mesmo que para isso seja preciso acertar a rescisão contratual com o Al-Ittihad. Nuno assinou um vínculo de dois anos com a atual equipa.Refira-se que o Wolverhampton é atualmente o 18º classificado da Premier League, tendo seis pontos em nove jornadas.