Ingleses garantem que Wayne Rooney foi despedido do Birmingham esta manhã

O 'Mirror' garante, esta terça-feira, que Wayne Rooney não resistiu aos maus resultados e foi despedido esta manhã do comando técnico do Birmingham, equipa que começou a orientar há poucos meses, em outubro.Segundo a mesma fonte, a decisão foi tomada logo após o desaire de ontem frente ao Leeds, por 3-0, a quinta partida consecutiva do Birmingham sem ganhar. À 26.ª jornada, o emblema inglês ocupa o 20.º lugar do Championship (2.ª divisão) com 28 pontos. Nos 15 jogos em que esteve à frente do clube, o registo de Rooney foi francamente negativo com apenas duas vitórias, quatro empates e nove derrotas.Nos últimos encontros, o técnico inglês foi muito visado pelos adeptos, que chegaram a entoar cânticos a pedir a sua saída.