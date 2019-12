Ingleses já apontam sucessores a Marco Silva no Everton e há um português na lista

O pesado desaire de quarta-feira à noite, diante do Liverpool, sentenciou, segundo a imprensa inglesa desta manhã, o destino de Marco Silva no Everton. Ao que tudo indica, o treinador português deverá ser dispensado pelos toffees ainda durante o dia de hoje e já se fala em sucessores, onde se inclui um português.





Segundo o site 'Goal.com', a direção do Everton vai reunir-se esta quinta-feira com o intuito de discutir a questão do técnico da equipa principal e tudo aponta para que Marco Silva já não defronte o Chelsea, no próximo domingo.O nome de David Moyes agrada bastante e é o principal candidato a render o português na liderança do Everton. Seria aliás um regresso, pois trabalhou no clube entre 2002 e 2013. O técnico está desempregado desde que deixou o West Ham no verão de 2018 e consta que estará ansioso por voltar a Goodison Park. A imprensa britânica adianta que, se Moyes for o escolhido, incluirá na sua equipa técnica Tim Cahill, jogador australiano de 39 anos, que alinhou pelo Everton entre 2004 e 2012.Mas há outros nomes em cima da mesa. Segundo o 'Goal' a direção do Everton tem na mira Mikel Arteta, adjunto de Pep Guardiola no Manchester City, Leonardo Jardim, técnico do Monaco, e Erik ten Hag, treinador do Ajax.O Everton está abaixo da linha de água na Premier League, ocupando a 18.ª posição com apenas 4 vitórias, em 15 jogos.