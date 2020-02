Ingleses rendidos a Bruno Fernandes: «Foi bem evidente que está num nível acima»

Depois dos bons sinais deixados diante do Wolverhampton, na sua estreia pelo Manchester United, Bruno Fernandes voltou esta segunda-feira a deixar a crítica bastante agradada com aquilo que fez diante do Chelsea. Ainda não marcou, é certo, mas já assinou uma assistência e até ficou perto do golo, lançando dados com esta exibição que ajudaram a exigente imprensa inglesa a deixarem-lhe uma vez mais palavras elogiosas.





"Bruno Fernandes é especialista em bolas paradas. Harry Maguire também, de uma maneira diferente. Imagina-se que ambos vão transformar-se numa parceria formidável para o Manchester United a partir de bolas paradas.""Fernandes terá aumentado a satisfação de Solskjaer com alguns bons toques, incluindo um pontapé livre que acertou no poste, além de criar o golo de Maguire antes de ser substituído com uma forte ovação dos adeptos visitantes nos momentos finais""Todos os olhos estavam focados em Bruno Fernandes desde que assinou uma transferência milionária desde o Sporting. O internacional português fez uma estreia sólida diante do Wolves antes de passar algum tempo a construir laços com os seus colegas na paragem de inverno. Avisaram-no que iria ter uma experiência totalmente diferente diante do Chelsea, mas voltou a mostrar sinais prometedores. A espaços, especialmente na primeira parte, sentiu algumas dificuldades para entrar no jogo, mas tentou manter-se positivo quando teve a bola e a levou para a frente. As suas bolas paradas deram uma nova dimensão: atirou ao poste em cima da hora de jogo, minutos antes de ter feito a sua primeira assistência num canto que encontrou Harry Maguire. A sua colocação na bola parada pareceu mesmo o maior foco de perigo do United, isto enquanto se vai adaptando ao estilo de jogo da equipa. Por agora, muito bem""O Manchester United andou desesperado desde o início da temporada por um criativo dominante. Scott McTominay e Nemanja Matic são bons a defender, Fred é um trabalhador que sabe fazer as coisas rodar, mas nenhum deles consegue replicar a criatividade que Paul Pogba oferece. Já Bruno Fernandes pode bem dar-lhes aquilo pelo que desesperam. Apesar de ter feito apenas o seu segundo jogo, assinou uma exibição sublime. O seu movimento foi tão inteligente, colocando-se sempre disponível aos colegas. Depois, quando recebia a bola, era capaz de trocar passes e colocar intensidade no jogo num ápice. Está claro que Bruno Fernandes está num nível acima e isso foi bem evidente na sua performance ainda antes de assistir para o Harry Maguire. É muito raro o United marcar de cantos, mas se o Bruno Fernandes continuar a cruzar assim? Esperem que as coisas fiquem sérias especialmente nas bolas paradas".