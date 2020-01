Ingleses revelam a mensagem que Mourinho enviou a Harry Kane

No comando técnico do Tottenham há pouco mais de um mês, José Mourinho tem vivido uns primeiros tempos francamente positivos nos spurs e tudo poderá dever-se à forma como desde o primeiro momento tentou conquistar os seus jogadores. Um dos mais importantes, o avançado Harry Kane, terá mesmo recebido uma mensagem escrita do português logo no dia da sua chegada, na qual o técnico procurou desde cedo fazê-lo sentir parte do seu projeto.





Segundo o 'Daily Star', na mensagem enviada o português terá considerado Kane como o "melhor avançado da Europa" e deixou no ar a sua confiança de que juntos poderão conquistar vários troféus pelo Tottenham. Um tratamento que terá deixado o dianteiro bastante agradado e que o acabou por motivar para os jogos seguintes, nos quais apontou cinco golos, dois deles na incrível reviravolta diante do Olympiacos.Ainda segundo o mesmo jornal, ao contrário do que se verificava há algumas semanas, Kane já terá colocado de lado as ideias que tinha de sair do clube num futuro próximo.