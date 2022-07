Insólito: assinou contrato em junho e um mês depois 'transferiu-se' para... o Love Island

?? NEW CONTRACT |



Good morning Shaymen fans, how about a new deal…



FC Halifax Town are delighted to announce that Montserrat international Jamie Allen has committed his future to the club!



The upcoming season will be Allen’s fourth at The Shay #Shaymen | RB pic.twitter.com/o1rzepU5fH — FC Halifax Town (@FCHTOnline) June 9, 2022

Jamie Allen has decided to join the cast of ?? Island 2022, making his intentions clear that the opportunity is very important to him.



The matter will be reviewed on his return. — FC Halifax Town (@FCHTOnline) July 20, 2022

Chama-se Jamie Allen, tem 27 anos, atua (ou atuava) no Halifax Town, do quinto escalão inglês, e até hoje era um perfeito desconhecido para o comum adepto de futebol, pese embora até já ser internacional por Monserrate. Contudo, esse estatuto mudou esta quarta-feira, ao saber-se da 'transferência' de última hora que protagonizou. Mas antes de lá irmos, comecemos pelo início da história...Ligado ao clube de West Yorkshire desde 2019, em junho comprometeu-se por mais uma temporada, facto que foi assinalado pelo clube com grande agrado, até porque nesses três anos de ligação foi um jogador importante na caminhada da equipa. "Bom dia Shaymen fans, que tal um novo acordo... O FC Halifax Town tem o prazer de anunciar que o Jamie Allen comprometeu o seu futuro ao nosso clube. A próxima época será a quarta do Allen no The Shay", podia ler-se no 'tweet' deixado a 9 de junho.Tudo avançava normalmente, já com a pré-temporada em andamento, até que esta quarta-feira, menos de um mês e meio depois da assinatura desse acordo (que para todos os efeitos apenas começou a contar a 1 de julho), o avançado foi anunciado como novo 'jogador' do... Love Island, um reality show da ITV2, que a cada ano leva até Maiorca dezenas de concorrentes em busca do amor. Allen, ao que parece, estará mais apostado em encontrar uma cara-metade do que avançar na carreira de futebolista e, por isso, aceitou a oportunidade.Nas redes sociais, num 'tweet' no qual mistura a seriedade com um certo incómodo, o Halifax Town deu conta da boa nova. "O Jamie Allen decidiu juntar-se ao Love Island 2022, tendo feito notar que esta era uma oportunidade muito importante para ele. A situação será revista quando ele voltar", podia ler-se na publicação, que acabou por ser motivado de comentários... até dos rivais.Como o caso de uma conta de fãs do Notts County, que decidiu puxar do bom homor. "Saber que um clube rival pela promoção perdeu um jogador para o 'Love Island' não era a notícia que precisávamos hoje. Que Liga!". Um outro diz que Jamie Allen deveria ter a passagem pelo 'Love Island' no seu currículo no Football Manager, havendo até quem tenha menos compaixão e deseje que Allen seja expulso do reality show... ainda antes da temporada futebolística começar. Isso seria... estranho!Ah, e para finalizar, o que dizer da apresentação que fez no programa? "Em remato, normalmente faturo [aqui a 'piada' está feita...]. Se quero alguma coisa, vou e consigo-a".