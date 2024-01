Insólito: Blackburn estreou miúdo de 15 anos e teve de dar-lhe uma camisola diferente da dos colegas

O jovem irlandês Rory Finneran fez história no sábado pelo Blackburn Rovers, ao tornar-se no jogador mais jovem de sempre a vestir a camisola da equipa principal. Fê-lo aos 15 anos (completa 16 em fevereiro), diante do Cambridge United, para a Taça de Inglaterra, numa partida na qual entrou em campo, no período de descontos, com uma camisola diferente da dos colegas.A diferença residia essencialmente no patrocinador principal, a Totally Wicked (de cigarros eletrónicos), que não estava estampado na camisola do jovem médio. A imagem rapidamente deu que falar, mas também rapidamente se encontrou a explicação. Segundo a imprensa inglesa, em causa a uma lei que proíbe os menores de idade de fumar aqueles cigarros e, claro, promover tais produtos. Por isso, na hora de entrar em campo, já com o marcador no final 5-2 a favor da sua equipa, o miúdo irlandês entrou em campo com a sua camisola sem qualquer referência na parte frontal.Estas situações têm sido recorrentes também com equipas que são patrocinadas por casas de apostas.