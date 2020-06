Inspetores da Premier League visitam clubes e avisam jogadores por causa das cuspidelas

O jornal inglês 'Mirror' escreve que a Premier League enviou equipas de inspetores aos treinos das equipas para vistoriar os trabalhos e garantir que todas as regras sanitárias que foram protocoladas estão a ser cumpridas. Mas uma das principais preocupações tem a ver com as cuspidelas, tão habituais nos jogos como nos treinos.





Os enviados da Liga, adianta o mesmo jornal, avisaram vários clubes que os jogadores não podem cuspir, mesmo que alguns o façam sem pensar ou sem a intenção de quebrar as regras.Trata-se de um hábito que foi banido pelos protocolos de treino, pois a saliva é um meio de transmissão do novo coronavírus.Por isso foi também proibida a partilha de garrafas de água, além da troca de camisolas e as celebrações nos golos.