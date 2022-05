Internacional inglês chantageado após relação secreta com transexual

Um internacional inglês, estrela da Premier League, terá sido alvo de chantagem durante o confinamento, depois de ter tido uma relação com um transexual, segundo avança esta manhã o 'The Sun'.O jornal escreve que o futebolista em causa, cujo nome não é revelado, terá contactado uma mulher num site de acompanhantes de luxo, com quem se encontrou num apartamento em várias ocasiões, a troco de 150 libras (cerca de 175 euros).O jogador, prossegue o 'The Sun', pensou que os encontros iam manter-se secretos, mas a mulher filmou-o secretamente, guardou todas mensagens, fotografou-se a si própria no carro do futebolista e usou as 'provas' para o chantagear, exigindo 30 mil libras, cerca de 35 mil euros.O jornal explica que o jogador contactou a polícia e que a mulher foi detida, por suspeitas de chantagem. Mas o processo não avançou porque o jogador não quis fazer um depoimento formal, com receio de se expor publicamente.O clube do futebolista em causa sabe do sucedido e já questiona se o seu comportamento fora campo não será responsável pelo fraco rendimento que tem tido nos relvados."Ninguém sabe se o jogador sabia que a mulher era transexual, mas ele estava desesperado quando ela ameaçou expô-lo publicamente. Entregou-lhe dinheiro em várias ocasiões, antes de se aperceber que a única forma de colocar um ponto final na situação seria pedindo ajuda à polícia", contou uma fonte ao 'The Sun'.