Internacional inglês coloca ponto final na carreira aos 33 anos: «Estive num limbo demasiado tempo»

Danny Drinkwater, médio internacional inglês e vencedor da Premier League em 2016 pelo Leicester, anunciou, no podcast 'High Performance Football', que decidiu colocar um ponto final na carreira aos 33 anos, depois de ter estado sem clube desde julho do ano passado, quando deixou o Chelsea."Gostaria de anunciar a minha retirada do futebol profissional. Depois do que vivi no último ano, era algo que já estava a caminho, mas acho que esta é a altura certa para anunciar. Acho que já estava preparado para isto. Tenho estado num limbo há demasiado tempo, em que quero jogar mas não tenho as oportunidades de o fazer a um nível em que me sinta valorizado", começou por explicar o jogador, formado no Manchester United.E prosseguiu: "Estou a perder horas de sono sem qualquer razão. Ora não estou feliz a jogar, ora estou. Por que razão não apertar as mãos de uma vez por todas? O futebol foi tudo o que sempre conheci, tem sido a minha vida desde os meus seis ou sete anos. Nunca iria ser uma decisão fácil. Acho que a maneira como as coisas foram 'morrendo' ajudou definitivamente. Se estivesse a jogar semanalmente e tivesse de parar por causa da idade ou de uma lesão, seria mais complicado".Apesar de ter recebido ofertas, Drinkwater garantiu que não tinha vontade de regressar aos relvados. "Recebi algumas de clubes do Championship [2.ª divisão inglesa], mas nunca senti novamente aquele entusiasmo", rematou.A passagem menos conseguida no Chelsea, onde chegou em 2017, levou Drinkwater a ser emprestado a vários clubes, desde Burnley a Aston Villa, passando também pelo Kasimpasa da Turquia. Em julho de 2022 terminou contrato com os blues e estava sem clube desde então.