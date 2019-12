Invencibilidade do Liverpool à prova

O Liverpool recebe o Wolves e quer manter a invencibilidade na Premier. Não perde há 35 jogos (30V e 5E), desde o desaire (1-2) com o City, no Etihad, a 3 de janeiro. Nesta edição da prova soma 17 vitórias e um empate e há quem diga que vai igualar a proeza alcançada pelo Arsenal em 2003/04 (26V e 12 E), ou seja, finalizar o campeonato sem derrotas. Klopp mantém a prudência a este respeito. "Ando há muito tempo neste negócio. Se me perguntarem se isso é possível, responderei que não tenho a certeza", diz o técnico.

Se o Liverpool bater o conjunto de Espírito Santo dobra o ano civil com 13 pontos de avanço sobre o 2º classificado (Leicester), igualando a vantagem recorde no 1º escalão nesta altura do calendário... que lhe pertence desde 1988, quando era dirigido por Dalglish. "Sinto-me abençoado por ter uma equipa muito inteligente. Não tenho de andar a dizer-lhes para se manterem focados, pois eles estão sempre focados!", diz Klopp, frisando que Adama Traoré é um jogador tão difícil de anular quanto Vardy (Leicester).

Apostado em contrariar Klopp está Raúl Jiménez, autor de um golo e uma assistência no triunfo (3-2) do Wolves sobre o City. "Porque não repetir a gracinha?...", atira.