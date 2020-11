Irmão de Giggs assume problema: «Ele é viciado em sexo»

Ryan Giggs volta a ter os holofotes virados a si, mas não pelos melhores motivos. Esta semana o selecionador do País de Gales e antigo jogador do Manchester United viu o seu nome saltar para as páginas dos jornais devido a um caso de violência doméstica. Um episódio que vai encontro às declarações do irmão, Rhodri, que em 2012 descobriu que a mulher Natasha mantinha uma relação de oito anos com Ryan.





"Todos temos fraquezas. Ryan quando sai à noite, tem que dormir com mulheres. Ele é viciado em sexo, sinceramente tenho pena dele", afirmou Rhodri um podcast.Recorde-se que na noite do último domingo, a polícia foi chamada a casa do ex-jogador e atual selecionador do País de Gales tendo este sido detido e interrogado por suspeita de violência contra a sua namorada, Kate Greville.Entretanto, Ryan Giggs nega "todas as acusações".