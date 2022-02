Irmão de Zouma suspenso pelo seu clube até conclusão da investigação

Continua a dar que falar o lamentável episódio a envolver Kurt Zouma , onde o jogador do West Ham surge a pontapear um dos seus gatos. Agora, e depois do defesa dos hammers ter ficado já sem alguns dos seus patrocínios - e ter sido multado pelo clube -, foi a vez do seu irmão Yoan pagar também uma pequena fatura dos seus atos, ao ser afastado por tempo indeterminado dos trabalhos do Dagenham and Redbridge, a equipa da National League que representa."O Yoan foi contactado esta semana pela 'RSPCA' (Sociedade para a Prevenção de Maus Tratos a Animais) para fazer parte da investigação e está a colaborar totalmente com eles. Contudo, o Dagenham & Redbridge FC quer reiterar uma vez mais que condena qualquer tipo de crueldade com animais e entende totalmente a reação dos adeptos. Por isso, decidimos que, até ao final das investigações, o Yoan não jogará pelo Dagenham & Redbridge em qualquer jogo competitivo", escreveu o clube do quinto escalão.