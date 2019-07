Ivan Cavaleiro vai jogar no Fulham

Ivan Cavaleiro não vai vestir a camisola do Wolverhampton na próxima época. O clube mais português da Premier League anunciou que o jogador será emprestado ao Fulham por uma temporada, com opção de compra no final da cedência.





"Estou feliz por assinar pelo Fulham. Trata-se de um clube grande e muito respeitado, não só em Inglaterra como também no resto do Mundo", disse Cavaleiro aos canais de comunicação do seu novo clube.