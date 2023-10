Jack Grealish tem um duplo: «Tínhamos o cabelo parecido... e aproveitei»

Liam Wilson, de 26 anos, descobriu que as semelhanças com o internacional inglês Jack Grealish lhe podiam render uns trocos e avançou sem medos, tornando-se duplo do jogador do Manchester City. Agora é um homem feliz por ter vivido 'um pouco' da vida do craque britânico.

"Participei recentemente numa publicidade onde me chamaram, porque o Jack estava atarefado. Correu muito bem", explicou à imprensa inglesa, antes de explicar como decorre o processo de ser duplo de uma figura pública: "Basicamente, aparecia sempre que ele não podia. Os planos de câmara são feitos de forma a que o rosto nunca apareça muito direto. Isto começou em 2021, quando depois do Euro'2020 muitas pessoas me pediam fotos e era recebidos de braços abertos em restaurantes e bares."

"Tínhamos o cabelo parecido e isso foi a chave. E eu apreveitei... Depois foram surgindo convites e mais convites e eu fui aceitando", rematou Liam, que atualmente vive no Dubai.