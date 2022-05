Jake Daniels, o primeiro futebolista britânico a assumir a homossexualidade: «Não quero mentir mais»

Jake Daniels tornou-se, esta segunda-feira, o primeiro futebolista profissional britânico a assumir a homossexualidade. O jovem avançado, de apenas 17 anos, do Blackpool aproveitou uma entrevista à 'Sky Sports' para revelar a sua verdadeira identidade, assumindo que está farto de mentir sobre a sua sexualidade.

"Agora é o momento adequado para fazê-lo. Sinto que estou preparado para contar às pessoas a minha história. Quero que as pessoas conheçam o meu verdadeiro eu. Levo muito tempo a pensar como iria fazê-lo, quando queria fazê-lo. Sei que agora é o momento certo. Estou preparado para ser eu mesmo, ser livre e ter confiança em tudo o que faço. Sinceramente, não consigo dizer uma data específica, mas provavelmente tinha uns cinco ou seis anos quando soube que era homossexual. Faz já algum tempo que vivo com esta mentira. Com essa idade, não pensas que o futebol e o facto de seres gay não se misturam. Só pensas que um dia, quando atingires a maioridade, que vais ter uma mulher, que tudo mudará e que vai ficar bem. Porém, à medida que vais envelhecendo apercebes-te que não podes simplesmente mudar. As coisas não funcionam assim", começou por dizer o jovem ponta-de-lança, recordando o momento em que chegou a ter uma namorada para tentar a aprovação dos companheiros de equipa.

"Já tive uma namorada no passado, para tentar que todos os meus companheiros de equipa pensassem que era heterossexual, mas não passou de uma tentativa de disfarce. Quando andava na escola, as pessoas chegavam mesmo a perguntar-me: 'Tens a certeza que não és gay?'. E eu respondia: 'Não, não sou gay.' Estava farto de tudo isso, foi uma luta. Mas simplesmente não quero mentir mais", acrescentou.

Jake Daniels assumiu que a sua revelação foi bem aceite no clube e pelos seus companheiros de equipa. "Primeiro, contei à minha mãe e irmã, com quem vivo diariamente. 'Sim, já sabíamos', foi o que me responderam. Logo, contámos a toda a família. Posso dizer que nesse momento estava assustado porque não sabia como iam reagir. Mas não devia ter-me preocupado. Recebi mensagens de todos a dizer: 'Estamos orgulhosos de ti e vamos apoiar-te sempre'. Não podia ter desejado melhor. Mas também fui bem aceite no Blackpool, tem sido absolutamente incrível. Estou com eles todos os dias e sinto-me seguro. Os meus companheiros de equipa deram-me muito apoio. Fizeram-me muitas perguntas, ficaram todos intrigados e a reação deles foi brilhante. Era o melhor que podia ter pedido", concluiu.



De recordar que este é o terceiro caso de um futebolista profissional no ativo que se assume publicamente como homossexual. Collin Martin, em 2018, e Joshua Cavallo, no último ano, foram os dois primeiros casos.