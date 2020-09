James Rodríguez assina por dois anos com o Everton

James Rodríguez foi confirmado esta segunda-feira como o mais recente reforço do Everton, orientado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti. O médio colombiano, de 29 anos, abandonou o Real Madrid e assinou um contrato válido por duas temporadas, com mais uma de opção.





Nas redes sociais do clube britânico, o extremo ex-FC Porto manifestou-se "feliz" pelo desenlace. "Estou realmente contente por estar neste grande clube, com tanta história e com um treinador que realmente me conhece", frisou James. "Estou expectante de alcançar grandes feitos aqui - e conquistas, que é a ambição de todos os jogadores."