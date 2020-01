Jamie Redknapp elogia Bruno mas lembra: «United ultimamente transforma bons jogadores em maus»

Depois de Michael Owen, esta sexta-feira foi a vez de Jamie Redknapp 'avisar' Bruno Fernandes de que pode estar a 'meter-se' num clube que poderá fazê-lo regredir enquanto futebolista. Apesar de elogiar bastante o português, o antigo jogador do Liverpool lembra que o Manchester United no passado recente tem sido um clube marcado por casos de super jogadores que não conseguem expressar o seu futebol da melhor forma.





"É um jogador muito, muito talentoso. Vi-o na Liga das Nações e fiquei muito impressionado. Apontou uns 20 golos na época passada e tem um remate inacreditável de longe. Se olharem para os números, são incríveis. O Frank Lampard foi o melhor que vi a marcar de longe, mas este tipo também está muito bem", começou por elogiar Jamie Redknapp, em declarações à Sky Sports."Mas o que têm de lembrar é que, de momento, o United tem um incrível registo de transformar bons jogadores em maus. Têm de cuidar deste tipo, porque é um super jogador. Mas os jogadores que estão a contratar têm de jogar melhor e têm de encontrar uma forma de tirar-lhes o melhor. Não alinho na teoria de que estão a contratar maus jogadores. Simplesmente não estão a trabalhar da forma correta com eles e têm de criar um ambiente no qual eles sintam que não estão a jogar bem e que não podem jogar só quando lhes apetece. E por vezes a culpa é do treinador", analisou.